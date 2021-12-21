Yaşam

Bitlis’te otobüs devrildi: 24 kişi yaralandı

Bitlis'te devrilen şehirlerarası iki yolcu otobüsündeki 24 kişi yaralandı.
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kürdistan Bitlis Van Tatvan Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Van'dan Tatvan istikametine giden otobüs ile ve başka bir otobüs yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tatvan-Van kara yolunun Reşadiye köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, iki otobüsteki hafif yaralanan 24 yolcu, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis, Tatvan ve Van'ın Gevaş ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kentte etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle Tatvan-Van ile Bitlis-Muş kara yolu geçici süreyle ulaşıma kapatıldı. (Kaynak: Ajanslar)

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