Erbil Valisi: Bağdat hükümetinin sel felaketi için ayırdığı bütçeyi kabul etmeyeceğiz

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Irak Bakanlar Kurulu, Erbil’deki sel felaketiyle mücadele kapsamında Kürdistan Bölgesi’ne 2 milyar dinar tashih etti.

Bağdat hükümetinin aldığı kararla ilgili açıklama yapan Erbil Valisi Omed Xoşnaw, sel felaketinde can kayıplarının yanı sıra çok sayıda maddi hasarın oluştuğuna dikkat çekti.

Söz konusu hasarın maliyetinin 21 milyar dinar olduğunu vurgulayan Xoşnaw, bu durumu yasal olarak bunu hükümete sorduklarını söyledi.

Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi bütçesinden her ay kesilen afet ve acil durumlar ödeneğinin Erbil’e ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

Erbil Valisi, “Irak Bakanlar Kurulu toplantısında, şehrimizde meydana gelen doğal afetin yol çatığı büyük zarar karşısında Erbil’e sadece 2 milyar dinar gönderilmesine karar verildi. Bu, beklentilerimizin düzeyinde bir miktar değildir” açıklamasında bulundu.

Miktarın yapılan anlaşmalara da aykırı olduğunu belirten Vali, bu miktarı kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, söz konusu isteklerinin yasal hakları olduğunu dile getirerek, Irak Bakanlar Kurulu’nu kararlarını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Xoşnaw, “Yasal olarak belirtilen miktarın şimdi ihtiyacımız olduğu anda bize iade edilmesi gerekir” dedi.

Başkent Erbil’de 17 Aralık’ta yaşanan sel felaketinde biri 10 aylık bebek olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev zarar görmüştü.

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, sel felaketinde 21 milyar dinarlık maddi zararın olduğunu bildirmişti.