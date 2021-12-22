Yaşam

66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu

Çin'in güneyinde en az 66 milyon yıllık, çok iyi şekilde korunmuş bir dinozor fosili bulundu.
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dünya Dinozor Çin bilim insanları keşif

HABER MERKEZİ

Bilim insanları, en az 66 milyon yıl öncesine ait, yumurtadan çıkmaya hazırlanan bir dinozor embriyosunun keşfini duyurdu.

"Bebek Yingliang" adı verilen dinozor fosili, Çin'in Ganzhou kentinde bulundu.

Birmingham Üniversitesi araştırmacısı Fion Waisum Ma, verdiği demeçte, "Tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş dinozor embriyolarından biri" ifadesini kullandı.

Ma ve meslektaşları, Bebek Yingliang'ı, ayakları iki yanda ve arkası kıvrılmış halde buldu. Bunun, daha önce dinozorlarda rastlanmayan ve kuşlara benzeyen bir duruş olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmacılar, dinozor fosilinin 66 ila 72 milyon yıllık olabileceğini bildirdi.

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