Politika

İran’dan Basra Körfezi’nde balistik füze denemesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Basra Körfezi'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında düzenlediği tatbikat kapsamında balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.
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İran İran Basra Körfezi Balistik füze deneme

HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde düzenlediği tatbikatta balistik füze denemesi yaptı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla “Büyük Peygamber-17” adı verilen bir tatbikat düzenliyor.

Dün başlayan ve 5 gün sürmesi planlanan tatbikatın ikinci gününde Devrim Muhafızları Ordusu, sabit ve hareketli hedefleri vurabilen balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan, Buşehr ve Huzistan eyaletlerini kapsayan tatbikatta, karadan karaya ve kıyıdan denize atılabilen balistik füzelerin belirlenen temsili hedeflere fırlatıldığı ve hedeflerin başarıyla imha edildiği belirtildi.

Ayrıca deniz tabanlı hava savunma sisteminin de temsili insansız hava araçlarını (İHA) imha ettiği açıklandı.

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