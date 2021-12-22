İran’dan Basra Körfezi’nde balistik füze denemesi

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İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde düzenlediği tatbikatta balistik füze denemesi yaptı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla “Büyük Peygamber-17” adı verilen bir tatbikat düzenliyor.

Dün başlayan ve 5 gün sürmesi planlanan tatbikatın ikinci gününde Devrim Muhafızları Ordusu, sabit ve hareketli hedefleri vurabilen balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan, Buşehr ve Huzistan eyaletlerini kapsayan tatbikatta, karadan karaya ve kıyıdan denize atılabilen balistik füzelerin belirlenen temsili hedeflere fırlatıldığı ve hedeflerin başarıyla imha edildiği belirtildi.

Ayrıca deniz tabanlı hava savunma sisteminin de temsili insansız hava araçlarını (İHA) imha ettiği açıklandı.