Arsenal gençleriyle turladı: Nketiah şov yaptı
HABER MERKEZİ
Premier Lig'de ivme kazanan Arsenal, Lig Kupası çeyrek finalinde Emirates Stadyumu'nda Lig 2'de mücadele eden Sunderland'i konuk etti.
Ev sahibi takım karşılaşmadan 5-1 galip ayrılırken 22 yaşındaki forvet Edward Nketiah attığı 3 golle yıldızlaştı.
Arsenal'in gollerini 17, 49 ve 58'de Nketiah, 27'de Nicolas Pepe ve 90+1'de Arsenal formasıyla ilk maçına çıkan Patino kaydetti.
Sunderland'de 31’inci dakikada Broaghead fileleri havalandırdı.
Arsenal 5-1'lik galibiyetin ardından turlayan taraf oldu.