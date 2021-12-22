Spor

Arsenal gençleriyle turladı: Nketiah şov yaptı

Arsenal, Lig Kupası çeyrek finalinde Sunderland'i 5-1 yenerken 22 yaşındaki Edward Nketiah 31 dakikada hat-trick yaptı.
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avrupa Arsenal Sunderland Lig Kupası

HABER MERKEZİ

Premier Lig'de ivme kazanan Arsenal, Lig Kupası çeyrek finalinde Emirates Stadyumu'nda Lig 2'de mücadele eden Sunderland'i konuk etti.

Ev sahibi takım karşılaşmadan 5-1 galip ayrılırken 22 yaşındaki forvet Edward Nketiah attığı 3 golle yıldızlaştı.

Arsenal'in gollerini 17, 49 ve 58'de Nketiah, 27'de Nicolas Pepe ve 90+1'de Arsenal formasıyla ilk maçına çıkan Patino kaydetti.

Sunderland'de 31’inci dakikada Broaghead fileleri havalandırdı.

Arsenal 5-1'lik galibiyetin ardından turlayan taraf oldu.

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