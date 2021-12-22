Politika

Akdeniz’de göçmen faciası: 163 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), son günlerde Akdeniz’de Libya açıklarında iki teknenin batması sonucu 163 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
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HABER MERKEZİ

Son kayıplarla birlikte Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkıp Akdeniz’de batan teknelerde boğularak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı yılbaşından bu yana 1508’e çıktı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Flavio Di Giacomo, “yeni bir dram” diyerek son gelişmeyi basına duyurdu. IOM Sözcüsü, Libya’nın başkenti Trablus yakınlarında Surman açıklarında batan ilk gemide 102, Sabratha açıklarında batan ikinci gemide ise 61 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sözcü, bu son batan gemide aralarında 35 kadın ve 10 çocuk olmak üzere 210 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Son verilerle Akdeniz’de yılbaşından bu yana can kaybı 1508’e çıktı. Geçen yıl batan teknelerde 999 kişi hayatını kaybetmişti.

Yılbaşından bu yana Libya sahil koruma görevlileri, Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’e yasadışı bir şekilde açılan 31 bin 500 göçmen yakaladı. Daha önce bu rakam, 11 bin civarındaydı.

 

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