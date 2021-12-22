WHO’dan Omicron uyarısı: Baskın varyant olacak

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19’un diğer mutantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu saptanan Omicron varyantının Avrupa'da hızla yayıldığına dikkat çekti.

WHO Avrupa Bölge Sorumlusu Dr. Hans Kluge, varlığı yaklaşık bir ay önce Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının şimdiye dek WHO üyesi 53 Avrupa ülkesinin 38'inde görüldüğünü açıkladı.

Kluge, Avrupa'da AB üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye, Rusya ve Ukrayna'da da Omicron'un baskın varyanta dönüşmesine karşı hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Kluge, Omicron varyantı ile ilgili pek çok sorunun yanıtının henüz verilemediğini ifade etti.

Yeni varyantın Danimarka, Portekiz ve İngiltere gibi ülkelerde hızla yayıldığını, hatta bu ülkelerde şimdiden baskın hale geldiğinin de söylenebileceğini kaydeden Kluge, "Üzerimize başka bir fırtınanın geldiğini görebiliriz" dedi.

Kluge, önümüzde hafta içinde yeni varyantın Avrupa'da baskın hale geleceğini, bu durumun halihazırda sorunlu olan sağlık hizmetlerini daha da zorlayacağını söyledi.

OMICRON’A KARŞI ÇALIŞMALARI AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin Omicron aşısı üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi.

Oxford Üniversitesi bünyesinde oluşturulan araştırma heyetinin yöneticisi Sandy Douglas Financial Times gazetesine verdiği demeçte bu konuda ilk adımın "tedbir mahiyetinde" atıldığını söyledi. AstraZeneca ve üniversiteden ise yeni çalışma hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.