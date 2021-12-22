Jeffrey: ABD, Suriye konusunda Rusya’ya karşı artık daha güçlü

HABER MERKEZİ

Şarku'l Avsat'a konuşan ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve DAİŞ’le Mücadele Koalisyonu Temsilcisi James Jeffrey, Suriye konusunda tüm baskı araçlarının halen Başkan Joe Biden yönetiminin elinde olduğunu belirtti.

Jeffrey, Rusya'nın Suriye bataklığına saplanmış olması gibi birçok nedenden dolayı ABD’nin şu an Rusya ile Suriye konusunda müzakere masasına oturmak için daha güçlü bir konumda olduğunu söyledi.

Biden yönetiminin Rusya ile müzakereler sırasında söz konusu hedeflere ulaşmak için ABD’nin Arap ve bölge ülkelerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler’le (BM) de koordineli çalışması gerektiğini kaydeden Jeffrey, böyle bir koordinasyonun kurulmamasının ‘ya Biden yönetiminin Suriye dosyasının önemsiz olduğunu düşündüğü ya da kimsenin bilmek istemediği bir şeyi yapmak istediği’ anlamına geleceği konusunda uyarılarda bulundu.

ABD’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi konusundaki tutumuna ilişkin olarak Jeffrey, "Biden yönetimindeki bazı kişiler Esad ile ilişkilerin normalleştirilmesini istiyor. Ama şu ana kadar yönetimin bu konudaki pozisyonu net değil ” dedi.

Jeffrey ayrıca, 2019 yılında eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldiğini ve Suriye konusunda bir Rus-Amerikan diyaloğunu içeren bir anlaşma teklif ettiğini ancak Putin’in bu anlaşmayı kabul etmediğin belirterek, “Çünkü Putin ABD askerlerini Suriye’den çekmek isteyen Trump yönetiminin sona yaklaştığını düşündüğünden bu anlaşmayı kabul etmedi ve Suriye'nin gümüş tepside kendisine sunulacağını düşündü” şeklinde konuştu.