Politika

Nuri Maliki Erbil’de

Kanun Devleti Koalisyonu Nuri Maliki başkanlığındaki “İşbirliği Çerçevesi” heyeti başkent Erbil’e geldi.
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kürdistan Nuri Maliki Erbil Irak

ERBİL (K24)

Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu Nuri Maliki başkanlığındaki “İşbirliği Çerçevesi” heyeti başkent Erbil’e geldi.

Nuri Maliki ile beraberindeki heyeti havalimanında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Kürdistan ve Irak İlişkileri Ofisi Sorumlusu Ali Hüseyin, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, Erbil Valisi Omed Xoşnaw ve Başkan Barzani’nin Ofisi’nin Temsilcisi Arafat Kerem karşıladı.

Maliki’nin, yeni kurulacak Irak hükümetiyle ilgili Kürdistan Bölgesi yönetimiyle görüşmelerde bulunması bekleniyor.

“İşbirliği Çerçevesi” adı altında ittifak halinde olan bazı Şii gruplar, Kürt taraflarla yeni hükümetle ilgili müzakerelerde bulunuyor.

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