Erdoğan: Erken seçim yok, nokta koyuyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Konuşmasında gündemde bulunan erken seçime değine Erdoğan, şunları söyledi:

“Aylardır erken seçim diyor. Erken seçim falan yok, nokta koyuyorum. Bu ülke bir hukuk devletidir, belirlenen tarihte seçim yapılacaktır. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin. Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız.”

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz, eski o kötü günlerine döndüremeyeceksiniz, bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabul edeceksiniz ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk milleti kazanacak, ama siz kaybedeceksiniz. Hep birlikte büyüyeceğiz, yükseleceğiz, dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz.”

"Türkiye son 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı" diyen Erdoğan, “Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Ekonomimize yönelik alenen tehditler savruldu, sinsi tuzaklar ukruldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak mücadele verdi. İçine çekilmek istendiğimiz sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve milletin desteği ile bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan hiç sapmadık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz" diyerek, “Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmaktan bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye biz düşürdük, faizi yüzde 4,5'lara düşüren kimdi o da bizdik. Sizin tarihiniz yüksek enflasyonla yüksek faizle dolu. Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz. İşte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Yeni bir atılımın içindeyiz. Bu defa da hayırlısıyla istediğimiz neticelere ulaşacağız” şeklinde konuştu.