İstanbul’da yakalanan DAİŞ’in kilit ismi hakkında karar
HABER MERKEZİ
Öldürülen DAİŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın, resmi belgede sahtecilik suçundan ise beraatine karar verildi.
Ahmed Süleyman İbni Muhammed, DAİŞ’e yönelik 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalanmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Muhammed, 2 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.