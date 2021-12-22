Politika

Başkan Barzani - Maliki görüşmesi: Geçmiş tecrübelerden yararlanılmalı

Başkan Barzani ile Nuri Maliki görüşmesinde, geçmiş tecrübelerden yararlanılmasının önemine dikkat çekildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Nuri Maliki - Başkan Barzani
Nuri Maliki - Başkan Barzani
kürdistan Mesud Barzani Nuri Maliki

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, bugün Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki’yle bir araya geldi.

Görüşmede 10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimlerinin sonuçları ve son siyasi gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca; Irak’ta yönetim sisteminin gözden geçirilmesi, geçmiş tecrübelerden yararlanılması ve yönetimde ortaklık, uzlaşı ve denge prensiplerinin gözetilmesi gerektiğini vurgulandı.

Irak’ın geleceği önündeki engellerin de ele alındığı görüşmede, hizmet çalışmaları, terör tehdidi, çevre sorunları, su sorunu ile vatandaşların talepleri de değerlendirildi.

Tarafların birbirine yakınlaşması ve bileşenlerin istihkakının sağlanması için çabaların devam etmesi gerektiği vurgulanırken, yeni kurulacak Irak hükümeti önündeki engellerin aşılması ve gelecek dönem için uygun bir çözümün bulunmasının önemine işaret edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv