Başkan Barzani - Maliki görüşmesi: Geçmiş tecrübelerden yararlanılmalı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, bugün Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki’yle bir araya geldi.

Görüşmede 10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimlerinin sonuçları ve son siyasi gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca; Irak’ta yönetim sisteminin gözden geçirilmesi, geçmiş tecrübelerden yararlanılması ve yönetimde ortaklık, uzlaşı ve denge prensiplerinin gözetilmesi gerektiğini vurgulandı.

Irak’ın geleceği önündeki engellerin de ele alındığı görüşmede, hizmet çalışmaları, terör tehdidi, çevre sorunları, su sorunu ile vatandaşların talepleri de değerlendirildi.

Tarafların birbirine yakınlaşması ve bileşenlerin istihkakının sağlanması için çabaların devam etmesi gerektiği vurgulanırken, yeni kurulacak Irak hükümeti önündeki engellerin aşılması ve gelecek dönem için uygun bir çözümün bulunmasının önemine işaret edildi.