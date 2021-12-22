Irak Çocuk Islahı Dairesi: Departmanlarımızda DAİŞ unsurlarının 100 ile 140 çocuğu bulunuyor

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Irak Çocuk Islahı Dairesi Genel Müdürü Emin Haşim, basına yaptığı açıklamada kendilerine bağlı departmanlarda DAİŞ unsurlarının 100 ile 140 çocuğu bulunduğunu söyledi.

Emin Haşim, “Irak Çocuk Islahı Dairesi’nde şu anda yaşları 9 ila 18 arasında değişen 100 ile 140 çocuk bulunuyor” dedi.

Bazı çocukların yanından annesi olduğunu belirten Haşim, “Çocukların gittiği ülkelerde, hangi ülkenin vatandaşı olduklarından emin olma konusunda bazı sorunlar var. Annelerinin DNA testi ve belgelerinin doğrulanması devam ediyor. Zamana ihtiyacın var, çünkü bu çocukların babalarının çoğu öldürüldü” ifadelerini kullandı.

Irak makamları, 2017 yılında DAİŞ’e karşı yürütülen savaşta ölen ebeveynlerinin uyruklarını doğruladıktan sonra yaklaşık 828 çocuğu ülkelerine iade ettiklerini açıkla