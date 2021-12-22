Politika

BMGK’dan Taliban’a yönelik yaptırımlara muafiyet

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'a insani yardımları kolaylaştırmak için Taliban'a yönelik yaptırımlara muafiyet getiren kararı kabul etti.
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dünya Linda Thomas Greenfield ABD Afganistan Taliban Yaptırım Muafiyet

HABER MERKEZİ

ABD tarafından sunulan karar 15 üyeli Konseyde oy birliğiyle kabul edildi.

BMGK, Afganistan'a insani yardımları kolaylaştırmak için Taliban'a yönelik yaptırımlara muafiyet getirme kararı aldı.

Karara göre, Afganistan'daki insani yardım ve temel insani ihtiyaçları destekleyen faaliyetler, Taliban'a yönelik yaptırım kararlarını ihlal etmeyecek ve yardımların zamanlı bir şekilde yapılması ve ulaştırılmasına yönelik fonların, finansal varlıkların ve ekonomik kaynakların kullanılmasına izin verilecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, kararın, uluslararası toplumun Afgan halkının temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için geniş kapsamlı kritik insani yardım faaliyetlerine olanak sağlayacağını söyledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da kararla birlikte Taliban'a yönelik 1988 sayılı yaptırım kararının, Afganistan'a insani yardım sağlanmasına engel teşkil etmeyeceğini belirtti.

BM'nin "ekonomisi çökmek üzere" uyarısı yaptığı Afganistan'da yaklaşık 24 milyon kişinin gıda güvenliği bulunmuyor.

 

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