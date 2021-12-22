Anket: AK Parti, CHP ve İYİ Parti’nin oylarında son durum

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ORC Araştırma AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 yılı içerisindeki oy değişimi araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Oy değişim grafiklerinin, Şubat 2021-Haziran 2021-Temmuz 2021-Eylül 2021-8 Ekim 2021-29 Ekim 2021-Kasım 2021-Aralık 2021 tarihlerindeki araştırma sonuçlarına göre hazırlandığı bildirildi.

Araştırmaya göre AK Parti'nin oy oranları şöyle:

Şubat 2021: Yüzde 36,8

Haziran 2021: Yüzde 33,9

Temmuz 2021: Yüzde 33,4

Eylül 2021: Yüzde 32,1

Ekim 2021: Yüzde 31,9

Ekim 2021: Yüzde 31,3

Kasım 2021: Yüzde 30,9

Aralık 2021: Yüzde 30,3

CHP VE İYİ PARTİ’NİN OYLARI

Araştırmaya göre CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında da yükseliş görüldü. CHP'nin Şubat 2021'deki oy oranı yüzde 22,3 iken Aralık 2021'de yüzde 25,5'e yükseldi. İYİ Parti'nin ise Şubat 2021'de yüzde 10,8 olan oy oranı, Aralık 2021'de yüzde 15,9'a çıktı.

Araştırmaya göre CHP'nin oy oranları şöyle:

Şubat 2021: Yüzde 22,3

Haziran 2021: Yüzde 25,3

Temmuz 2021: Yüzde 25,0

Eylül 2021: Yüzde 25,3

Ekim 2021: Yüzde 25,9

Ekim 2021: Yüzde 26

Kasım 2021: Yüzde 25,7

Aralık 2021: Yüzde 25,5

İYİ Parti'nin oy oranları ise şöyle:

Şubat 2021: Yüzde 10,08

Haziran 2021: Yüzde 12

Temmuz 2021: Yüzde 12,5

Eylül 2021: Yüzde 12,7

Ekim 2021: Yüzde 13,1

Ekim 2021: Yüzde 14,1

Kasım 2021: Yüzde 15,5