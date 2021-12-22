Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi sorunların parçası olmayacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir zaman sorunların bir parçası olmayacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki başkanlığındaki Koordinasyon Çerçevesi heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir zaman sorunların bir parçası olmayacağını kaydederek, Kürdistan Bölgesi’nin sorunların çözümüne ve Iraklı taraflar arasında gerçek ortaklığa ulaşılması için yardımcı faktör rolünü sürdüreceğini belirtti.

Irak’taki siyasi gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, 10 Ekim’de yapılan seçimlerin sonuçları ve açıklanan sonuçlara yapılan itirazlar ele alındı.

Görüşmenin ardından Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tarafların seçim sonuçlarına yönelik itirazlarıyla birlikte ülkenin durumunu göz önünde bulundurmaları ve ülkenin geleceğini düşünerek hareket etmeleri hususunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.

Sorunların çözümü için ortak bir anlayışa varılması gerektiğinin kaydedildiği görüşmede, vatandaşların taleplerine cevap verecek bir hükümetin kurulması için çalışılması ve kurulacak hükümetin ülkenin istikrarını koruması gerektiği belirtildi.

Görüşmede, Erbil-Bağdat sorunları ve çözüm yolları da değerlendirildi.