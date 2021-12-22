Politika

Neçirvan Barzani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’i kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Ali Rıza Güney Hakan Karaçay

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Türkiye ile ilişkilerinin konuşulduğu görüşmede, Irak’taki siyasi süreç, Irak Parlamentosu seçimleri, seçim sonuçlarıyla ilgili yaşanan sorunların aşılması, yeni Irak hükümetinin kurulması ve terör örgütü DAİŞ’in saldırıları ele alındı.

İkili ilişkilerin özellikle ekonomi alanında geliştirilmesine vurgu yapılan görüşmede, bölgenin istikrarının korunması için işbirliğinin önemine değinildi.

Bölgesel gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, tarafları ilgilendiren diğer konular da ele alındı.

Görüşmeye, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da katıldı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv