Neçirvan Barzani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Türkiye ile ilişkilerinin konuşulduğu görüşmede, Irak’taki siyasi süreç, Irak Parlamentosu seçimleri, seçim sonuçlarıyla ilgili yaşanan sorunların aşılması, yeni Irak hükümetinin kurulması ve terör örgütü DAİŞ’in saldırıları ele alındı.

İkili ilişkilerin özellikle ekonomi alanında geliştirilmesine vurgu yapılan görüşmede, bölgenin istikrarının korunması için işbirliğinin önemine değinildi.

Bölgesel gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, tarafları ilgilendiren diğer konular da ele alındı.

Görüşmeye, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da katıldı.