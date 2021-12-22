İçişleri Bakanı: Peşhabur’daki saldırı Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğinin ihlalidir

ERBİL (K24)

Basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Reber Ahmed, 15 Aralık’ta Kürdistan Bölgesi ile Rojava arasında bulunan Peşhabur Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen saldırıya değindi.

Söz konusu saldırının Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlali olduğunu dile getiren Ahmed, “Bu saldırı aynı zamanda Rojava’yı kontrol eden güçlerin de omuzlarındadır” dedi.

Sivil halkın hayatlarını riske atmayacaklarını vurgulayan İçişleri Bakanı, sınır güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

15 Aralık’ta Peşhabur Sınır Kapısı’na yönelik saldırı düzenlenmişti.

Peşhabur Sınır Kapısı’nın Sorumlusu Şewket Berbuhari yaptığı yazılı açıklamada, PKK’lilerin saldırısındaki amacın; kargaşa çıkarmak, Kürdistan Bölgesi’nin durumunu bozmak ve Rojava’d Kürt halkının çıkarlarına engel olmak olduğunu bildirmişti.

Şewket Berbuhari, “3 aydan beri PKK’nin kararıyla Kürdistan Bölgesi ile Batı Kürdistan arasında bulunan Semalka Sınır Kapısı’nda iki çadır kurulmuş ve her gün insanlar zorla burada toplatılmaktadır. PKK sembolleri ve flamaları yükseltilerek Kürdistan Bölgesi’ne karşı slogan atılmaya teşvik edilmektedirler. PKK’nin bütün kışkırtmalarına rağmen genel çıkarlar ve sevgili Rojava halkının durumunu gözetmek adına kendimize hakim olduk ve hiçbir tepki göstermedik” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada, şunları kaydedilmişti:

“Ancak maalesef çarşamba günü (15 Aralık) yüzden fazla kişiyle halkın ve Semalka Asayişi’nin gözleri önünde molotof kokteylleri, taş ve sopalarla Peşhabur - Semalka arasındaki köprüden Peşhabur’daki sınır noktamıza doğru saldırıya geçti. Bu saldırı sonucunda bazı görevliler ağır şekilde yaralandı, sınır noktasının itfaiye araçlarının camları kırıldı.

PKK’nin bu saldırıyla hedeflediği; sadece kargaşa çıkarmak, Kürdistan Bölgesi’nin durumunu bozmak, Batı Kürdistan halkının çıkarlarına engel olmaktır. Peşhabur, (Rojavalı) kardeşlerimizin geçiş yapabildiği ve halkın geçimini sağlamaya çalıştığı yegane yoldur. Bu yüzden PKK bu faaliyetlerle ve Peşhabur Sınır Kapısı’nı kapattırarak Rojava’daki sivil halka zarar vermek istemektedir. Geçişlerin durmasından ve bu kapının kapanmasından yine kendileri sorumludur.”