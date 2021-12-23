Politika

Biden: Sağlık durumum iyi olursa 2024'te adayım

Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını söyledi.
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Joe Biden
Joe Biden
ABD Joe Biden ABD Başkanlığı

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, ABC kanalına verdiği röportajda yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya, "Ben kadere son derece saygı duyan bir insanım. Kader benim hayatımda birçok kez tecelli etti. Şimdi olduğu gibi o zaman da sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum" yanıtını verdi.

Sunucu David Moir'in eski ABD Başkanı Donald Trump ile tekrar yarışmak isteyip istemediğine ilişkin bir sorusunu ise Biden, "Neden aday olursa Trump'a karşı yarışmayayım ki? Bu yarışın beklentisini arttırır" şeklinde yanıtladı.

Beyaz Saray daha önce de 2024'te 81 yaşında olacak Biden'ın yeniden başkan adayı olma niyeti olduğunu açıklamıştı.

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