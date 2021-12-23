Seria A’da ligin ilk yarısının lideri Inter

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Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin zirvesindeki Inter ile orta sıralardaki Torino karşılaştı.

Inter, 30. dakikada Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in attığı golle Torino'yu 1-0 yendi ve ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle Inter, puanını 46'ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.

Ligde dün akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo-Bologna: 0-3

Venezia-Lazio: 1-3

Hellas Verona-Fiorentina: 1-1

Roma-Sampdoria: 1-1