Afrin’de silahlı gruplar köyü bastı: 4 genç kaçırıldı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü'ne göre, “Askeri Polis” adlı silahlı grup Marat köyüne düzenlediği baskında 4 kişiyi kaçırdı.

Silahlı grup mensupları, 4 genci “Özerk Yönetimle bağlantılı oldukları” gerekçesiyle alıkoydu.

Kaçırılan gençlerin adı şöyle: Ali Muhammed İbrahim (26), Muhammed Ahmed Eyyübi (27), Hemyar Muhammed Kılıç (27) ve Dilyar Betal (27).

Kaçırılan gençlerin akıbetinin henüz bilinmediği ifade edilirken, aynı kişilerin geçtiğimiz yıl da alıkonulduğu ve bin TL karşılığında serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Rojava'nın Afrin kenti 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdikten bu yana binlerce kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların para, fidye ve vergi almak ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.