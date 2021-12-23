Yaşam

Akre’de soba faciası: Anne ve 4 çocuğu can verdi

Duhok’un Akre ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 4 çocuğu yaşamını yitirdi.
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kürdistan soba zehirlenme Akre

DUHOK (K24)

Akre Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Girdeseni nahiyesine bağlı Qubike köyünde bir evde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı, anne ile 4 çocuğunun uykuda ölümüne sebep oldu.

Hayatını kaybedenlerin bir Peşmerge’nin ailesi olduğu ve Peşmerge babanın dün gece görevde olduğu öğrenildi.

Aileye yakın bir kişinin K24’e verdiği bilgiye göre hayatını kaybeden çocuklardan biri hastaydı.

Çocuklardan üçünün yaşlarının 9, 10 ve 12 olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili araştırma yaparken, cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı.

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