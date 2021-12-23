Sağlık

Pfizer'ın Covid-19 ilacına acil kullanım onayı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan “Paxlovid” adlı ilaca acil kullanım onayı verdi.
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ABD Acil kullanım onayı Pfizer Coronavirüs Covid-19 FDA

HABER MERKEZİ

FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Covid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.

Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.

Paxlovid” adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.

Ağızdan alınan ilacın Covid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.

HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 89 AZALTIYOR

Pfizer, 16 Kasım'da Covid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.

ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Covid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

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