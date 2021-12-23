Duhok Valisi: PKK’nin eylemleri yüzünden Peşhabur Sınır Kapısı kapatıldı

DUHOK (K24)

Basın toplantısı düzenleyen Duhok Valisi Ali Teter, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir grubun sınır kapısı önünde güvenlik güçlerine saldıramayacağını vurguladı.

Duhok Valisi, PKK’lilerin bayrak ve sloganlarla sınır kapısına gelerek taş ile sopalarla saldırı düzenlediğini söyledi.

“Kürt ve kardeş olduğumuz doğrudur” diyen Vali, “Ancak uluslararası yasalar ve ilişkiler açısından bakıldığında Suriye halkından bir kesim, Irak Kürdistan Bölgesi sınır kapısına saldırmış, polislerimizi yaralamış ve arabalarımıza zarar vermişlerdir” ifadelerini kullandı.

Ali Teter, “Uluslararası ilişkiler ve hukuka göre baktığımızda, dünyanın neresinde güvenlik güçleri tarafından bazı insanlar bir araya getiriliyor, sınır güçlerine saldırı gerçekleştiriyor?” diye sordu.

Ali Teter, sınır kapısının kapatıldığını belirterek, “Buna kimin sebep olduğu belli. Bazı sorunlar var ve bunlar çözülecektir. PKK kendi siyaset alanına girmelidir” şeklinde konuştu.

Vali Teter sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek bir Kürt hakkında bile kötü konuşmak istemiyoruz. Ancak şunu sormak gerekiyor: Kürdistan Bölgesi’ne karşı marifetlisiniz, kesinlikle yapın demiyoruz ama Türkiye’ye iki taş atmaya cüret edebiliyor musunuz? Kamışlo’da Esad’ın heykeline iki taş atmaya cüret edebiliyor musunuz? Baasçıların bayrağını orada indirebiliyorlar mı?"

PKK’nin Kürdistan Bayrağı Günü’nde halka saldırdığını dile getiren Duhok Valisi Ali Tatar, “PKK Kürdistan bayrağının dalgalandırılmasına izin vermedi ve halka saldırdı. Kafasından yaralananlar oldu. Bu bayrak KDP’nin ya da Kürdistan Bölgesi’nin değil. Bu bayrak aslında İstanbul'da tasarlanmıştır.Bu bayrak, tüm Kürt örgütlerince onaylanmıştır. 1921'de Koçgiri Devrimi'nde dalgalandırılmıştır. 1927-1932 yıllarındaki Agiri (Ağrı) Devrimi'nde dalgalandırılmıştır. Bu, Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti’nde dalgalandırılan Kürdistan bayrağıdır. Gördünüz, Bayrak Günü'nde o bayrağı dalgalandıranların ellerini kırdılar” ifadelerini kullandı.

"Başkasına karşı ılmılılar, Kürdistan Bölgesi'ne gelince sert davranıyorlar Bu enteresan bir noktadır" diyen Teter, PKK’nin söz konusu siyasetiyle başarılı olamayacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

15 Aralık’ta Peşhabur Sınır Kapısı’na yönelik saldırı düzenlenmişti.

Peşhabur Sınır Kapısı’nın Sorumlusu Şewket Berbuhari yaptığı yazılı açıklamada, PKK’lilerin saldırısındaki amacın; kargaşa çıkarmak, Kürdistan Bölgesi’nin durumunu bozmak ve Rojava’d Kürt halkının çıkarlarına engel olmak olduğunu bildirmişti.

Şewket Berbuhari, “3 aydan beri PKK’nin kararıyla Kürdistan Bölgesi ile Batı Kürdistan arasında bulunan Semalka Sınır Kapısı’nda iki çadır kurulmuş ve her gün insanlar zorla burada toplatılmaktadır. PKK sembolleri ve flamaları yükseltilerek Kürdistan Bölgesi’ne karşı slogan atılmaya teşvik edilmektedirler. PKK’nin bütün kışkırtmalarına rağmen genel çıkarlar ve sevgili Rojava halkının durumunu gözetmek adına kendimize hakim olduk ve hiçbir tepki göstermedik” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada, şunları kaydedilmişti:

“Ancak maalesef çarşamba günü (15 Aralık) yüzden fazla kişiyle halkın ve Semalka Asayişi’nin gözleri önünde molotof kokteylleri, taş ve sopalarla Peşhabur - Semalka arasındaki köprüden Peşhabur’daki sınır noktamıza doğru saldırıya geçti. Bu saldırı sonucunda bazı görevliler ağır şekilde yaralandı, sınır noktasının itfaiye araçlarının camları kırıldı.

PKK’nin bu saldırıyla hedeflediği; sadece kargaşa çıkarmak, Kürdistan Bölgesi’nin durumunu bozmak, Batı Kürdistan halkının çıkarlarına engel olmaktır. Peşhabur, (Rojavalı) kardeşlerimizin geçiş yapabildiği ve halkın geçimini sağlamaya çalıştığı yegane yoldur. Bu yüzden PKK bu faaliyetlerle ve Peşhabur Sınır Kapısı’nı kapattırarak Rojava’daki sivil halka zarar vermek istemektedir. Geçişlerin durmasından ve bu kapının kapanmasından yine kendileri sorumludur.”