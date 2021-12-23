Politika

İngiliz Başkonsolos: Koalisyon Güçleri bazı bölgelerde kalmalı

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, DAİŞ saldırılarına karşın Koalisyon Güçleri’nin bazı bölgelerde kalması gerektiğini kaydetti.
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kürdistan Koalisyon güçleri Erbil David Hunt DAİŞ Sel felaketi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, Erbil’deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Doğal afetlerin ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Hunt, “Bu riskleri ele almak için gelecek yıl Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle birlikte çalışma planımız var” dedi.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Hunt, terör örgütü DAİŞ saldırılarından korunması gerektiğini kaydederek, “Koalisyon Güçleri bazı bölgelerde kalarak, Peşmerge Güçleri’yle işbirliği yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

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