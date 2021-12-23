İngiliz Başkonsolos: Koalisyon Güçleri bazı bölgelerde kalmalı
ERBİL (K24)
K24’e konuşan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, Erbil’deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Doğal afetlerin ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Hunt, “Bu riskleri ele almak için gelecek yıl Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle birlikte çalışma planımız var” dedi.
İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Hunt, terör örgütü DAİŞ saldırılarından korunması gerektiğini kaydederek, “Koalisyon Güçleri bazı bölgelerde kalarak, Peşmerge Güçleri’yle işbirliği yapmalıdır” ifadelerini kullandı.