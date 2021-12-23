Politika

İtalya Dışişleri Bakanı’ndan Erbil’e ziyaret

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bugün başkent Erbil’e bir ziyaret gerçekleştiriyor.
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kürdistan İtalya Luigi Di Maio Erbil

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre bugün başkent Erbil’e ziyarette bulunacak olan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle Irak’ın durumu, terör tehdidi ve bölgenin karşı karşıya olduğu tehlikeleri görüşecek.

İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise Di Maio’nun bugün Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

Di Maio, Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ’e karşı mücadele görev gücü çerçevesinde Erbil’de askeri danışmanlık hizmeti veren İtalyan askerlerini de ziyaret edecek.

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