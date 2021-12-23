Putin: Faizi arttırmazsak Türkiye gibi oluruz

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Gazetecilerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine yöneltilen faiz kararı sorusuna Merkez Bankası'nın para-kredi politikasının sıkılaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Putin, şunları kaydetti:

“Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir.”

"4,5 ORANINDA BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Rusya ekonomisinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) döneminde yüzde 3 oranında bir düşüş gördüklerini ama ekonominin kısa süre içinde toparlandığını söyleyen Putin, 2021 sonunda yüzde 4,5 oranında büyüme beklediklerini ekledi.

"REZERVLERİMİZ 625.5 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ"

Ülkesinin dış borcunun dünyadaki en düşük seviyeye inip yüzde 4’e gerilediğini, uluslararası rezervlerinin ise 595 milyar dolardan 625,5 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Putin, “Tüm bunlar ekonomimizin istikrarlı olduğunun işaretidir” dedi.

Rusya Merkez Bankası 17 Aralık tarihinde faizi 100 baz puan artışla yüzde 8,50 seviyesine çıkarıp yılbaşından bu yana 425 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti.