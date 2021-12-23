Politika

Irak güçleri DAİŞ’e karşı alarma geçti

Irak güçlerinin Diyala-Selahaddin vilayetleri sınırında terör örgütü DAİŞ’e karşı alarma geçtiği bildirildi.
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Irak DAİŞ Selahaddin Diyala Haşdi Şabi

HABER MERKEZİ

Irak güçlerinin Diyala-Selahaddin vilayetleri sınırında terör örgütü DAİŞ’e karşı alarm durumunda olduğu bildirildi.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyala-Selahaddin sınırında 6 Haşdi Şabi mensubunun kaçırılarak öldürülmesinin ardından, Irak polisi ve askeri söz konusu iki vilayetin sınır noktalarında DAİŞ’e karşı alarma geçti.

DAİŞ’in Fethe ve Hemrin Dağları boyunca saldırılar gerçekleştirdiği bildirilirken, güvenlik güçlerinin saldırıların ardından hazırlıkta olduğu kaydedildi. DAİŞ’in söz konusu bölgede saklandığı ve bu bölgeleri üs olarak kullandığı bildirildi.

Terör örgütü DAİŞ, dün akşam Diyala-Selahaddin vilayetlerinin sınırındaki bölgede 6 Haşdi Şabi mensubunu kaçırarak infaz etmişti.

 

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