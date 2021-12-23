Politika

İtalya Dışişleri Bakanı Erbil'de

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio başkent Erbil’e geldi.
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kürdistan İtalya Luigi Di Maio DAİŞ Irak Erbil Sefin Dizeyi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio başkent Erbil’e geldi.

Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi tarafından karşılanan İtalya Dışişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek. 

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle Irak’ın durumu, terör tehdidi ve bölgenin karşı karşıya olduğu tehlikeleri görüşecek.

İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise Di Maio’nun bugün Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Di Maio, Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ’e karşı mücadele görev gücü çerçevesinde Erbil’de askeri danışmanlık hizmeti veren İtalyan askerlerini de ziyaret edecek.

 

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