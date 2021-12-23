Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 102 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 102 Covid-19 vakası tespit edilirken, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 4 bin 903 Covid-19 testi yapılırken, 102 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 214 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 633 bin 314 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 17 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 370 bin 560 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 83 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 374 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.