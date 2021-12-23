Putin’den ABD ve NATO'ya: Müzakereleri başlatmaya hazırız

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Putin'in başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü.

Toplantıda güncel konularla ilgili 55 soruyu yanıtlayan Putin, Rusya'nın ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini anımsattı.

Bu bağlamda, ABD tarafından olumlu yanıt aldıklarına dikkati çeken Putin, ABD ile güvenlik konusundaki müzakerelerin gelecek yılın başında yapılacağını söyledi.

Putin, "Amerikan ortaklarımız, müzakereleri gelecek yılın başında Cenevre'de başlatmaya hazır olduklarını söylüyor. Her iki taraftan da bu konuda temsilci atandı. Durumun bu yönde gelişeceğini umuyorum" dedi.

ABD'nin bu konuda "olumlu" tepki verdiğinin altını çizen Putin, "Umarım, bu ilk olumlu tepki ve çalışmaların ocak ayının başında başlatılacağının duyurulması, ilerlememize izin verecek" dedi.

Putin, söz konusu teklifleri ABD ve NATO ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) platformunda da istişare etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

AB’YE DOĞAL GAZ SUÇLAMASI

Avrupa’daki yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle AB’yi suçlayan Putin, "Uzun vadeli sözleşmeleri yok etmemek gerektiğini söyledik. Avrupa Komisyonu ise bize piyasa ilişkilerine geçilmesi gerektiğini ve piyasanın bunu düzenleyeceğini söyledi. Piyasa da bunu metreküpün fiyatını 2 bin dolar olarak düzenledi" dedi.

Putin, Avrupalıların sebep olduğu doğalgaz sorunlarının yine Avrupalılar tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın gaz fiyatları konusunda yardıma hazır olduğunu belirten Putin, "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar, onlara zamanında müdahale etsinler ve akıllı olduklarını düşünmesinler. Kendi kendilerine yarattıkları sorunları kendileri çözmeli. Biz yardıma hazırız ve bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'NIN TALEPLERİ GAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ OLABİLİR"

Ukrayna'nın "ilkesel olarak" Rusya yerine Batı'dan doğalgazı satın aldığına dikkati çeken Putin, bunun Avrupa'da fiyatların fırlamasının sebebi olabileceğine işaret etti.

Putin, Rus enerji şirketi Gazprom'un alıcılardan talep gelmemesi nedeniyle bu hafta Yamal-Avrupa boru hattında kapasite rezerv etmediğini belirterek, "Şu anda Yamal-Avrupa hattındaki gaz, Almanya'dan Polonya'ya geri pompalanıyor, ardından Ukrayna'ya gönderilebilir. Bu da Avrupa'da gaz açığına ve fiyatların yükselmesine yol açıyor" diye konuştu.

Rusya'ya spot piyasasına gaz gönderme çağrıları yapıldığını ancak öncelikle uzun vadeli sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiğini anlatan Putin, uzun vadeli sözleşmelerdeki gaz fiyatlarının spot fiyatlardan çok daha düşük olduğunun altını çizdi.

Putin, Gazprom'un dünyada gaz ihracatını artıran tek şirket olduğunu da vurguladı.

AFGANİSTAN HALKINA DESTEK AÇIKLAMASI

Afganistan meselesine değinen Putin, Rusya ve Afganistan ilişkilerinin "iyi" yönde gelişmesinden yana olduklarını belirtti.

Putin, şöyle devam etti:

"Burada, bölgedeki durumun istikrara kavuşturulmasıyla ilgili ortak çıkarlarımızı kastediyorum. Orta Asya'daki eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle sınırlarımız açık. Elbette, aşırılıkçı unsurların bu ülkelere nüfuz etmesinin, bizde endişe ve korku yaratmaması mümkün değil. Ayrıca, Afganistan topraklarından büyük miktarda uyuşturucu sevk ediliyor. Dünya pazarında opioid'in (afyondan elde edilen uyuşturucu madde) yüzde 90'ı Afganistan menşelidir. Bu da bizi endişelendiriyor."

Afganistan'da Taliban hükümetinin Rusya tarafından tanınması ihtimalini de değerlendiren Putin, "Gerçeklerden yola çıkmak lazım. Afganistan yönetimine gelen güçlerin, tüm etnik grupların yönetimde temsil edilmesini sağlayacağından yola çıkmak gerekiyor. Sadece bu, Afganistan'daki durumun istikrara kavuşacağı yönünde umut verebilir" dedi.

Putin, bu konuda uluslararası toplumla birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Afgan halkına destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Putin, "Bunu, öncelikle Afganistan'ın ekonomisi ile Afgan toplumuna zarar veren ülkelerin yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.