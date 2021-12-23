Sağlık

Almanya'da Omicron varyantından ilk can kaybı

Almanya'da yeni tip coronavirüsün (Covid-19) omicron varyantı nedeniyle ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Almanya Omicron varyantı ilk ölüm

HABER MERKEZİ

Robert Koch Ensitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, ülkede omicron varyantıyla bağlantılı ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, kimliği ve öldüğü gün açıklanmayan 60 - 79 yaş aralığındaki hastanın omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

RKI, Almanya'da bugüne kadar 3 bin 198 omicron vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Almanya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 44 bin 927 yeni vaka kaydedildi.

Yeni vakalarla birlikte ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 924 bin, aktif vaka sayısı ise 821 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 425 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 109 bin 749'a yükseldi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv