Neçirvan Barzani, İtalya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Erbil’i ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

İtalya’nın Bağdat Büyükelçisi ve Erbil Başkonsolosu’nun da katıldığı görüşmede konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Terör örgütü DAİŞ’in yenilmesinde Peşmerge’nin rolünün önemine değinen Maio, Kürdistan Bölgesi’nin çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapmasından övgüyle söz etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi resmi olarak Roma’ya davet eden Maio, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere tüm alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesini arzu ettiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ise, İtalya Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyeti Noel dolayısıyla kutlarken, DAİŞ’e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteği ve Peşmerge’nin eğitiminde üstlendiği rolden ötürü İtalya’ya teşekkür etti.

Görüşmede, Irak’taki siyasi süreç, Irak Parlamentosu seçimlerinin sonuçları, yeni Irak hükümetini kurma çalışmaları, terörle mücadele, Erbil-Bağdat ilişkileri ve bölgenin istikrarının korunması gibi konular da ele alındı.