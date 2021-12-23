KKP’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Kürt halkının ülkesi Kürdistan’dır

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum” açıklamasına yönelik açıklama yaptı.

KKP yazılı açıklamasında, “Kürt halkının varlığını kabul edip ülkeleri olan Kürdistan’ı tanımamak ırkçılıktır. Ayrıca tarihi ve siyasi körlüktür. Türk Tarih Kurumu Başkanı Metin Hülagü bile ‘Türkler Anadolu’ya geldiklerinde Kürtler orada yaşıyordu. Kürt varsa tarihi de vardır’ diyerek gerçeği dile getirmişti. Siz siyasi kadro ve partiler de Kürdistan gerçeğini kabul edin” ifadelerine yer verildi.

“Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum” diyen Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından rahatsızlık duyduklarını ve kınadığını belirten KKP’nin açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

“Kılıçdaroğlu, ‘Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum’ diyor. Biz de Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasından rahatsızız ve kınıyoruz. Sahi ‘Kürt meselesini meclise getirip çözeceğiz’ diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu değil miydi? Mecliste Kürt meselesi görüşülüp çözüm aranacaksa Kürdistan’dan bahsetmeden nasıl tartışacaksınız? Neyi çözeceksiniz? Yani ‘Kürtler var ama Kürdistan yok’ diyerek Kürt meselesini çözemezsiniz.”

Açıklamanın sonunda, “Ayrıca Kürdistan yoksa Kürdistan denildi diye niye rahatsız oluyorsunuz? Varsa gerçeği neden kabul etmiyorsunuz? Kürt meselesinin çözümünü istiyorsanız Kürdistan’ı kabul etmeden bu mümkün değil” denildi.