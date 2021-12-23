Politika

Beyaz Saray’dan Rusya’ya Ukrayna suçlaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna ve Rusya sınırındaki gerginliğin tek kaynağının Rusya'nın eylem ve söylemleri olduğunu belirterek, ABD ve Rus heyetlerinin Ukrayna konusunda yapacağı görüşme için henüz yer ve zaman belirlenmediğini söyledi.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
ABD Jen Psaki Beyaz Saray Rusya ABD Ukrayna

HABER MERKEZİ

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün düzenlediği basın toplantısında ABD'nin gelecek ay Cenevre'de görüşmeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin Psaki, görüşmelerin yeri ve zamanına ilişkin detayları henüz netleştirmediklerini söyledi.

Psaki, Rusya'nın ABD ve NATO ülkelerine sunduğu güvenlik tekliflerine ilişkin ise "Diplomatik görüşmeler konusunda çalışıyoruz. Rusya'nın ortaya koyduğu tekliflerin bazılarına katılabiliriz ama bazılarına da kesinlikle razı olamayız" değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in ABD ve ortaklarının Ukrayna sınırında gerginliği artırdığı iddialarını da reddeden Psaki, "Bu çok komik. Rusya ve Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlık Rusya'nın bölgeye asker yığması ve Rusya liderinin kavgacı söylemleridir" yorumunu yaptı.

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