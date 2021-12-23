Suudi’den Erbil’deki sel felaketine ilişkin dayanışma mesajı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ve Suudi merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Erbil’de yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaparak, her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Suudi Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, Erbil’de yaşanan sel felaketi dolayısıyla Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle dayanışma içerisinde oldukları belirtildi.

Suudi Krallığının Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetiyle birlikte olduğunun belirtildiği açıklamada, sel felaketinde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Dünya İslam Birliği (Rabıta) tarafından yapılan açıklamada da, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve sel mağdurlarıyla dayanışma mesajı paylaşıldı.

Açıklamada, sel mağdurları için yardıma hazır olunduğu vurgulanırken, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığında bulunuldu.