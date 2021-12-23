Peşhabur Sınır Kapısı idaresinden açıklama

HABER MERKEZİ

Peşhabur Sınır Kapısı Müdürü Şevket Berbuhari, sınır kapısının kapanmasının ardından yabancı ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının Welid kapısından Kürdistan Bölgesi’ne dönebileceklerini açıkladı.

Devrimci Gençlik isimli grubun Peşhabur Sınır Kapısı’na saldırmasının ardından sınır kapısı kapanmıştı.

Peşhabur Sınır Kapısı Müdürü Şevket Berbuhari yaptığı açıklamada, Rojava’da olan insani yardım görevlilerinin geri dönebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Peşhabur’dan Rojava’ya geçmiş olan Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra yabancı ülkeler ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının Cuma ve Cumartesi günlerinde saat 09:00 ile 16:00 arası Welid kapısından Kürdistan Bölgesi’ne dönebileceği bildirildi.

İçerisinde bulunduğumuz ayın 16’sında PKK’ye bağlı Devrimci Gençlik isimli grup, Kürdistan Bölgesi ile Rojava arasındaki Peşhabur Sınır Kapısı’na saldırmıştı.