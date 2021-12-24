Politika

İran destekli milislere 36 operasyon: 310 ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in Marib vilayetinde İran destekli Husilere düzenlenen operasyonlarda 310 milisin öldürüldüğünü açıkladı.
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Husiler
Husiler
ortadoğu Yemen Husiler operasyonlar

HABER MERKEZİ

Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Yemen'in Marib vilayetinde Husilere yönelik 36 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda 310 Husi milisin öldürüldüğü, 28 askeri aracın da kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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