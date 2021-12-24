ABD’de Omicron kaynaklı vaka artışı Delta dönemini geçti

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Washington Post’un derlediği verilere göre, Covid-19’un Omicron varyantına bağlı ABD'deki son 7 günün ortalama vaka artışı 168 bin 981 oldu.

Gazetede, Delta varyantı vakalarının tavan yaptığı yaz aylarında günlük ortalama vaka artışının ise en fazla 165 binde kaldığına dikkat çekildi.

“OMICRON VARYANTI DAHA BULAŞICI”

İlk verilerin, Omicron varyantının önceki Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu gösterdiğine işaret edilen haberde, kasımda hastanelere kaldırılan kişi sayısı 46 binken, şu an 70 bine yakın olduğunun da altı çizildi.

CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre dün Omicron'un ülkede 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği duyurulmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de 21 Aralık'ta, Omicron'un ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığını ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu açıklamıştı.