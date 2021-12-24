Politika

ABD ve İsrail’den İran açıklaması: Bölge için ciddi bir tehdit

ABD ve İsrail, İran'ın nükleer programının "bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu" yineledi ve nükleer silah sahibi olmasını engelleme sözü verdi.
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dünya ABD İsrail İran nükleer program

HABER MERKEZİ

Açıklama, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata’nın İsrail'deki görüşmesini izliyor.

Beyaz Saray’ın yayınladığı yazılı açıklamaya göre, "Heyetler, nükleer programı, bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetleri ve terörist vekil gruplara desteği de dahil olmak üzere İran'ın oluşturduğu tehdidin tüm yönlerine karşı çıkma ihtiyacını tartıştı."

Açıklamada, "Yetkililer, ABD ve İsrail'in İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamasını sağlama konusundaki kararlılıklarında hemfikir olduklarını teyit etti" denildi.

Sullivan'ın ayrıca, 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırmayı amaçlayan ve Avusturya'nın Viyana kentinde devam eden uluslararası müzakereler hakkında Hulata'ya bilgi verdiği bildirildi. Eski Başkan Donald Trump, 2018'de ABD'yi anlaşmadan çekmişti.

Anlaşma, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları azaltarak Tahran'ın nükleer emellerini frenlemeyi amaçlıyordu. İran nükleer programının barışçı amaçlara yönelik olduğunu iddia ediyor. İsrail, anlaşmaya geri dönülmesine karşı çıkıyor.

Toplantıdan sonra İsrailli yetkililer, diplomasinin çökmesi durumunda Kudüs'ün İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için önleyici bir saldırı başlatabileceği konusunda uyardı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ın Sullivan'a, "Viyana'da yaşananların Ortadoğu'nun istikrarı ve İsrail'in gelecek yıllardaki güvenliği için derin sonuçları var" dediği kaydedildi.

 

 

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