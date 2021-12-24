Politika

Kerkük’te DAİŞ’e sağlık hizmeti veren ekibe operasyon

Kerkük’te düzenlenen operasyonda konumlarını DAİŞ’e sağlık hizmeti vermek için kullanan 5 kişi gözaltına alındı.
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kürdistan Kerkük DAİŞ sağlık ekibi operasyon

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Ağı’ndan yapılan açıklamaya göre istihbarat kurumu ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kerkük’te DAİŞ’e operasyon düzenlendi.

Operasyonda DAİŞ’in sağlık ekibi olarak çalışan ve örgüte sağlık hizmeti sunan 5 kişilik bir grubun yakalandığı belirtildi.

Açıklamada yakalanan kişilerin Sağlık Bakanlığı’ndaki konum ve ilişkilerini DAİŞ mensuplarının tedavileri için kullandıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yakalanan kişiler hakkında daha önce terör suçundan haklarında çeşitli davaların açıldığı bilgisine yer verildi.

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