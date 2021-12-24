Yaşam

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.
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kürdistan Van Hakkari Muş çığ uyarısı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Öğle saatlerine kadar Van ve Bitlis, akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları Van'da eksi 2, Hakkari'de eksi 3, Bitlis'te eksi 5 ve Muş'ta eksi 7 derece olması bekleniyor. Eğimi fazla, dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

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