Carlo Ancelotti: Benzema bugün dünyanın en iyi forveti

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Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılışının ardından lider pelerinini sırtına geçiren Karim Benzema kaydettiği gol ve asistlerle takımını taşıyor.

Bu sezon İspanyol deviyle çıktığı 22 karşılaşmada 18 gol, 8 asist kaydeden Fransız yıldız skor tablosuyla şimdiden birçok ismi geride bıraktı.

AS'a konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımının baş mimarı Karim Benzema'nın son dönemlerdeki performansıyla eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'nun önünde olduğunu söyledi.

“Bence Benzema bugün dünyanın en iyi forveti” diyen Ancelotti, “Çünkü oynadığı oyuna yetenek ve skor tutarlılığı katıyor. Cristiano Ronaldo veya Erling Haaland kadar etkili. Benzema fark yaratan bir oyuncu. Onu daha geçen gün Athletic maçında iki gol ile izledik. Görkemli bir yeteneğe sahip” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Real Madrid yeni stadı için geri sayıma başladı. Yeni Bernabeu, ihtişamlı görüntüsüyle oldukça dikkat çekiyor. Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe veya Haaland gibi yıldızların bu statta forma giymek isteyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Elbette burada oynamak isteyecekler. Bu takımın geleceği şimdiden yazılmış durumda. Oyuncuların ne karar vereceklerini bilmiyorum. Ancak Real Madrid'in geleceği şu anki yetenekler ve gelecek olan diğer gençlerle yazılmış durumda. Madrid'in uzun süre zirvede mücadele edeceğinden şüphe yok.”