Çin’de 49 yeni vaka çıkan kentin 26 yöneticisi cezalandırıldı

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Şian kentinde tespit edilen yerel kaynaklı 63 vakanın ardından 13 milyonluk şehirde sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Cuma günü de kentte 49 yeni vaka daha tespit edildi. Son vakalarla birlikte kentte son haftalarda tespit edilen hasta sayısı 250'ye yaklaştı.

Şian kentinde yaşayanların zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemeleri istenirken şehre ulaşım ve kent dışına seyahatler özel durumlar dışında durduruldu.

Yaklaşan olimpiyatlar öncesi sıfır Covid-19 politikası sürdüren Çin yönetimi, kentte görevli 26 kişinin cezalandırıldığını duyurdu.

Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu, 26 Komünist Parti yetkilisinin “salgını önleme ve kontrol etmede yetersiz kaldıkları” gerekçesiyle cezalandırıldığını açıkladı. Teftiş Komisyonu, kentte temaslı takip sisteminin koordine şekilde yapılmadığını ve Covid-19 testlerinde de eksik uygulama tespit ettiğini duyurdu.

Çin'de cezalandırılan parti yetkilileri genellikle görevden alınıyor veya uyarılıyor.

Covid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 644 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1823 hastanın tedavisi sürüyor.