Antarktika’nın altında yaşam belirtisi: 77 tür keşfedildi

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Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü tarafından yapılan yeni araştırmada, kıtanın buzla kaplı alanının altında yaşam belirtisi tespit etti.

Büyük bir çoğunluğu donmuş çorak araziden oluşan Antarktika kıtasının küçük bir alanında yaşam tespit edilirken, yapılan çalışmada buz rafının altında yeni bir yaşam keşfedildi.

Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, Almanya'daki Alfred Wegener Enstitüsü, Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları Merkezi'nden bilim insanları, sıcak su kullanarak kıtadaki buz rafında iki delik açtı.

Antarktika buz sahanlığındaki deliklerin yaklaşık 200 metre derinliğinde olduğu bildirilirken, deniz tabanında 77'den fazla türü içeren yaşam parçaları tespit edildi.

Keşfedilen türlerin bir bölümünün daha önce tespit edildiği belirtilirken, büyük bir çoğunluğunun ilk kez tespit edildiği aktarıldı.

Çalışmanın başyazarı David Barnes bir basın açıklamasında, "Bu aşırı koşullarda yaşayan bu kadar çok canlının keşfi tam bir sürpriz. Bize Antarktika deniz yaşamının ne kadar eşsiz ve özel olduğunu hatırlatıyor" dedi.

Barnes, "Çoğu mikro alg (fitoplankton) ile beslenen, ancak bu ortamda hiçbir bitki veya alg yaşayamayan pek çok hayvan türünün kanıtını bulmamız şaşırtıcı" derken, sorulması gereken bir sonraki büyük sorunun, “bu yaşam formlarının Antarktika ortamında nasıl geliştiği” olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, en şaşırtıcı şeyin ne kadar süredir orada olduğu olduğunu söylerken, Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Gerard Kuhn, “Bu deniz tabanı hayvanlarının ölü parçalarının karbon tarihlemesi, mevcut yıldan 5800 yıla kadar değişiyordu” dedi.

Kuhn, “En yakın açık sudan 3-9 kilometre uzakta yaşamasına rağmen, buz rafının altında yaklaşık 6 bin yıldır sürekli bir yaşam vahası var olabilir” diye konuştu.