Politika

Taliban 1895 üyesinin görevine son verdi

Afganistan’da Taliban geçici hükümetinin sözcü yardımcısı İnamullah Samangani, 1895 Taliban üyesinin görevine son verildiğini açıkladı.
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Taliban mensupları
Taliban mensupları
dünya Taliban üyeler görevden alma

HABER MERKEZİ

Afganistan’da Taliban geçici hükümetinin sözcü yardımcısı İnamullah Samangani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın adını ve yetkilerini kötüye kullanan mensuplarını görevden alma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Şu ana kadar toplam 1895 Taliban üyesinin görevine son verildiğini ifade eden Samangani, görevden alınanların arasında vilayetlerdeki bazı Taliban yöneticilerinin de bulunduğunu belirtti.

Görevden alınan Taliban mensuplarının bazılarının gözaltına alındığını vurgulayan Samangani, bazılarının da sorgusunun devam ettiğini kaydetti.

Samangani, bu işlemlerin Safları Temizleme Komisyonu tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Taliban yönetimi 7 Eylül'de Afganistan'da geçici hükümet kurmasının ardından, kendi saflarını temizleme konusunda bir komisyon kurmuş ve çalışmalara başladıklarını açıklamıştı.

Komisyonun görevinin, Taliban'ın adını kötüye kullananların gruptan çıkartılarak cezalandırmak olduğu bildirilmişti.

Öte yandan, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, grubun içine sızma tehlikesine karşı Taliban komutanlarına uyarıda bulunmuştu.

Ahundzade, Taliban komutanlarını "saflarının içine bakmaya, kontrol etmeye ve casusları yok etmeye" çağırmıştı.

 

 

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