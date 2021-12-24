Erdoğan’dan hızlı fiyat indirimi çağrısı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi basını temsilcileriyle buluştu.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan kur artışı sırasında yükselen fiyatların hızlı bir şekilde düşmesi gerektiğini belirterek, “İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek” ifadelerini kullandı.

“Biz göreve geldiğimizde IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardı” diyen Erdoğan, “Bu borcu Mayıs 2013'te son taksidi ödeyerek işimizi bitirdik. Borcumuz olmadığı gibi kontağımız da yok. Ama ana muhalefet otellerde bazı çalışmaları yaptılar. Sözcüleri eski hazineci midir nedir, o kulislerin içerisinde bizzat bulundu. Bunlar bize IMF'yi tavsiye edenlerdir” diye konuştu.

“Şu anda Merkez Bankası rezervi 115 milyar doların üzerinde” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Daha iyi konuma gelecek. Amacımız ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktır. 2008 finans krizi sonrası gelişmiş ülkeler bocalama halindedir. Gelişmiş ülkeler bir yandan kendi aralarında mücadele ederken bir yandan gelişmekte olan ülkelerin paylarını alma derdindeler” değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaya değinen Erdoğan, şöyle devam etti.

“Döviz kurunda bir süredir anormal dalgalanma yaşadık. Uzunca bir müddet kurdaki dalgalanmaya faizi yükselterek durdurmak yönünde baskılara maruz kaldık.

Kendi arkadaşlarımız arasında aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf ediyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Paketi açıklayınca kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük.”

Yükselen fiyatların hızlı bir şekilde düşmesi çağrısısında bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Maliyetlerden bağımsız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Buradan herkese sesleniyorum; günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Dolardaki artışları hangi oranla yükseltiyorlarsa şimdi geri indirmelerini istiyoruz. İndirimlere başlayanlar var. Yükselişteki hıza ulaşmalarını istiyoruz. İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek.”