Kürt siyasetçilerden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ‘Kürdistan’ tepkisi

İSTANBUL (K24)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Ankara’da Elmadağ’daki programı esnasında kendisine “Kimileri ‘Kürdistan’ diyor rahatsız oluyor musunuz?” sorusunu Kılıçdaroğlu, “Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?” diyerek yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine Kürt siyasi partilerinin yanı sıra, sosyal medyadan Kürt aydın ve yazarları da tepki gösterdi.

K24’e konuşan Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, “Bir ülkenin isminden rahatsız olmak, derin bir travmanın dışa vurumu değil midir?” diyerek şunları söyledi:

“CHP’nin ‘tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak’ felsefe ve siyasetinin mimarı ve uygulayıcısı olduğu, Kürt milletinin varlığını yok saydığı, kendi ülkesinde kendisini yönetmesini çok boyutlu siyaset ve uygulamalarla engellediği gerçekliği bir yana; başka bir milletin ülkesinin isminden rahatsız olmayı nasıl tarif edelim? Bu, en hafif boyutuyla insan haklarının çiğnenmesidir, 98 yıllık derin şoven, ötekileştirici, inkar ve asimilasyona dayalı eğitim ve siyasetin vahim boyutlarda dışa vurumudur.”

Özçelik, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Kürt sorununu biz çözeceğiz’ diyor. ‘Helalleşelim’ diyor. Ama şimdi ‘Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum’ diyor. Kürdistan gerçekliğinin kabul edilip edilmemesi bir yana; ‘Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü sağlayacağız’ ‘Helalleşeceğiz’ diyen Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum’ diyerek, sözü edilen ‘düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün’ kendi açısından sınırını da şimdiden belirlemiş olmuyor mu?” diye sordu.

“CHP, KÜRDİSTAN BAYRAĞI EŞLİĞİNDE GÖRÜŞTÜ”

Özçelik, son olarak Kılıçdaroğlu’na “CHP heyeti Güney Kürdistan’ı ziyaret etti. CHP heyeti, Sayın Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Kürdistan bayrağı eşliğinde görüştü. 25 Eylül 2017 referandumundan kısa bir süre önce PAK ve adında Kürdistan olan bazı Kürdistani partiler ile şahsiyetler Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnsiyatifi’ni oluşturmuşlardı. Biz İnisiyatif olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve referanduma destek verilmesini talep etmiştik. Adında ‘Kürdistan’ olduğu için haklarında kapatma davası açılan partilerin durumunu görüşmek üzere PAK ve PSK heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kaan Salcı ile CHP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Bu 3 görüşme yapılmasına rağmen, Sayın Kılıçdaroğlu, kimileri ‘Kürdistan’ diyor rahatsız oluyor musunuz?’ sorusunu, ‘Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?’ diyerek yanıtladı” diyerek hatırlatmalarda bulundu.

“HARİTAYLA KÜRDİSTAN’I SORUYORLAR”

K24’e konuşan Kürt aydın Fuat Önen ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında anormal bir durumun olmadığını ifade etti:

“Çünkü Kılıçdaroğlu’nun partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti de Kürt ve Kürdistan’ın hakikatinin ortadan kaldırılması üzerine kurulmuştur. Kılıçdaroğlu’nun partisinin 100 yıl önce kurmuş olduğu sistem, soykırımcı bir sistemdir, hedefinde; Rum, Ermeni, Laz, Süryani gibi milletleri ve ülkelerini ortadan kaldırmak vardır. Şu an onların karşısında sadece Kürdistan’ın varlığı ve hakikati kalmış. Türk devleti bütün gücüyle Kürt ve Kürdistan gerçeğini ortadan kaldırmak istiyor. Bugün Kürdistan’ın 3 parçasında şiddetli bir savaş yürütüyor. Onun için çok doğaldır bu sistemin kurucusunun Kürdistan’ın varlığından rahatsız olması. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında anormal bir şey yoktur. Anormal olan son aylarda Türk siyasi partilerinin Kürdistan’ın yokluğu üzerinden siyaset yapmasıdır. Merak Akşener’in partisi Devlet Bahçeli’nin partisine diyor; ‘Hani Kürdistan nerededir?’ Kürdistan haritasını çıkartarak AKP’ye ‘Hani Kürdistan neresidir?’ diye soruyor” değerlendirmesinde bulundu.

“KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN'IN NEYİNE KARŞIDIR?”

Kılıçdaroğlu’nun “Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum” açıklamasını Twitter hesabından değerlendiren Kürt siyasetçi Sıdkı Zilan da şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu'nun kendini ifade etme sorunu vardır. Kendince Türkçü ve ulusalcı seçmene şirin gözükmeye çalışıyor ama bin tane ifade seçeneği arasında, tüm Kürtleri rencide edecek ve ayrımcılık ile nefret suçu kapsamına giren ‘Kürdistan'dan rahatsızım’ sözünü sarf ediyor. Kısa tanımı ile Kürdistan; Kürtlerin ekseriyette olduğu ve asırlardır yaşadığı coğrafyanın ismidir.

Tarihi süreç içinde Kürdistan'a dönüşen yerler olduğu gibi, Kürdistan kimliğini yitirmek üzere olan yerler de vardır. Ancak ana hatlarıyla Kürdistan toprakları bellidir. Kılıçdaroğlu Kürdistan'ın neyine karşı olduğunu ifade etmelidir. Kılıçdaroğlu, Kürt ve Kürdistan gerçeğini kabul edip, sonrasında; Türkiye'nin bölünmeden bu sorunu çözme niyetini CHP adına izhar edebilir ki bu makuldur ki bunun da yolu yeni bir sözleşme ve idari, siyasi yapıdır. Ama Kürdistan'dan rahatsız olma pratiği Dersim'de yaşandı."