Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 3 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 973 Covid-19 testi yapılırken, 112 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 234 kişi sağlığına kavuşurken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 638 bin 287 Covid-19 testi yapılırken, 380 bin 129 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 370 bin 794 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 86 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 249 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.