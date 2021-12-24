Başbakan’dan Noel mesajı

ERBİL (K24)

Noel Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi, Irak ve tüm dünya Hristiyanlarını tebrik etti.

Başbakan, “Hz. Mesih’in (as) doğum günü bayramı dolayısıyla Kürdistan Bölgesi, Irak ve tüm dünya Hristiyanlarına tebriklerimi sunuyorum. Bayram günlerinin güzellik, mutluluk ve huzur içerisinde geçirilmesini ümit ediyorum” dedi.

“Bu kutlu vesileyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti barışçıl birlikte yaşam kültürünü geliştireceğini vurguluyor” diyen Başbakan, hoşgörü kültürü ve tüm farklılıkların haklarının korunmasının altını çizdi.

Başbakan, “Bayramınız kutlu olsun. Her zaman barış içerisinde yaşayın” ifadeleriyle mesajını bitirdi.